إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين في الطائف

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، منذ قليل، إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين، بعد إغلاق مؤقت بسبب هطول الأمطار.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت، في وقت سابق، إغلاق طريق الهدا بالطائف؛ بسبب الأمطار والتقلبات الجوية على المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس أمس هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

كما توقعت الأرصاد أن تمتد الأمطار إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



