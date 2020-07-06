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إعلان على سناب شات يقود لضبط محل ملابس يقلد ماركات عالمية
جاري اتخاذ الإجراء النظامي بحق المنشأة والمعلن

إعلان على سناب شات يقود لضبط محل ملابس يقلد ماركات عالمية

2020/07/07
الساعة 12:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إعلان على سناب شات يقود لضبط محل ملابس يقلد ماركات عالمية
المواطن - الرياض

ضبطت وزارة التجارة من خلال رصدها لإعلان مخالف عبر منصة التواصل الاجتماعي “سناب شات”، محل ملابس مقلدة لماركات عالمية.

وقالت التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الاثنين: إنه جاري اتخاذ الإجراء النظامي بحق المنشأة والمعلن.

وأكدت التجارة أن هذا البيع يعتبر انتهاكًا لنظام العلامات التجارية.

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