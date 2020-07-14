إغلاق متجر شهير في القنفذة بعد رصد حالة إصابة بـ كورونا

المواطن - القنفذة

أغلقت بلدية حلي بمحافظة القنفذة، أمس الاثنين، أحد المتاجر الشهيرة بمثلث حلي على الطريق الدولي؛ جراء ظهور حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لأحد العاملين فيه.

وقامت فرق البلدية، بتعقيم وتطهير المتجر وسكن العمال والمستودع، وذلك ضمن جهود البلدية الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس عن تسجيل (2,852) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2,704 ) حالات.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (235111) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (169842) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

نسبة التعافي من كورونا

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.



