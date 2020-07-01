إغلاق مستودع مستحضرات صحية وضبط 35 ألف عبوة معقم بـ الشرقية

المواطن - الشرقية

أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه تم إغلاق مستودع يُخزن مستحضرات صحية وأجهزة ومنتجات طبية دون الحصول على التراخيص، وبظروف تخزين غير ملائمة بالمنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه ضمن خطط الرصد والتقصي وتتبّع المنتجات المخالفة بالمنطقة الشرقية، الغذاء والدواء تغلق مستودعًا يُخزن مستحضرات صحية وأجهزة ومنتجات طبية دون الحصول على التراخيص، وبظروف تخزين غير ملائمة.

وتابعت هيئة الغذاء والدواء أنه تم ضبط 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي، وتم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء حذرت في وقت سابق، من استهلاك مياه السمو أكوا ذات الأحجام 4 جالون و200 مل، التي ينتجها مصنع السمو لإنتاج مياه الشرب المحدودة بالدمام؛ وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وقالت الغذاء والدواء في بيان لها عبر موقعها الرسمي من هنا: إن نتائج التحاليل المخبرية لعينات مياه السمو أكوا ذات الأحجام 4 جالون و200 مل، المنتجة من مصنع السمو لإنتاج مياه الشرب المحدودة بالدمام أثبتت تجاوزها الحدود القصوى من البرومات.

كما أوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك السمو أكوا والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات، بالإضافة إلى ضبط وحجز الكميات المنتجة من تلك العبوات.

وشددت الغذاء والدواء على أنها تواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.