‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
المواطن - عسير
إغلاق 3 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في بلقرن
ضمن جولة رقابية لقسم صحة البيئة في بلدية المحافظة

إغلاق 3 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في بلقرن

2020/07/14
الساعة 9:17 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
37
0
طباعة
إغلاق 3 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في بلقرن
المواطن - أحمد الشهري - بلقرن

أغلقت بلدية محافظة بلقرن ثلاثة محلات تجارية، خلال جولة رقابية قام بها قسم صحة البيئة على المراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات وحلقات الخضار والفواكه.

وأوضح رئيس البلدية، أحمد بن عوض الباقي، أنه وضمن إجراءات البلدية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، كثف قسم صحة البيئة من جولاتهم الرقابية، حيث أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وإنذار المخالفين ومجازاتهم عليها، حسب الأنظمة واللوائح، وإغلاق ثلاثة محلات؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

 




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :