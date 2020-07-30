المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إلغاء مراسم تسليم كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة النهائية.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن يُقام نهائي الكأس بين آرسنال وتشيلسي على ملعب “ويمبلي”، مساء بعد غد السبت، ولكن لن يكون هناك أي مراسم احتفالية، حيث عادة ما يتم تسليم الكأس للفريق الفائز في المقصورة الملكية.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، إلى أن مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتخذوا هذه الخطوة بهدف تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتوقف النشاط الرياضي في بريطانيا لـ3 أشهر تقريبًا بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتم استئناف المسابقات مجددًا الشهر الماضي، ولكن بدون حضور جماهيري.

ويحمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الرقم القياسي لعدد مرات، الفوز بلقب الكأس حيث حصل عليه 13 مرة، فيما نال مانشستر يونايتد البطولة 12 مرة، وتوج تشيلسي بـ8 ألقاب.

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