إنتر ميلان يُغضب عشاقه مجددًا بالتعادل مع هيلاس فيرونا

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه هيلاس فيرونا بثنائية لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-2020.

أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا

وبدأ الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا، بضغط هجومي من قبل هيلاس فيرونا، أسفر عنه الهدف الأول عبر اللاعب داركو لازوفيتش بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وخلال أحداث الشوط الأول، لم ينجح إنتر ميلان في تسجيل أي أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم هيلاس فيرونا بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني من مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة، كشر نادي إنتر ميلان عن أنيابه الهجومية، حيث نجح في إحراز هدفين عبر اللاعبين أنطونيو كاندريفا بالدقيقة الـ50 واللاعب فريدريكو ديماركو لاعب هيلاس فيرونا بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة والخمسين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن إنتر ميلان في طريقه للفوز، سجل اللاعب البرتغالي ميغيل فيلوسو الهدف الثاني لـ هيلاس فيرونا بالدقيقة السابعة والثمانين، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

وأصبح رصيد إنتر ميلان بعد التعادل 65 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد هيلاس فيرونا 43 نقطة في المركز التاسع.

وخطط نادي إنتر ميلان لمعاقبة مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وذلك بسبب اهتمام نادي Barcelona الإسباني بضمه، حيث أثر هذا الأمر على تركيزه في مباريات الفريق الإيطالي مما جعله يقدم مستوى باهتًا مع الإنتر مؤخرًا بعد استئناف مباريات الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان، شعر بالملل نتيجة تفكير لاوتارو مارتينيز في الانتقال لـ Barcelona، مما جعله يعاقب المهاجم الأرجنتيني بوضعه على دكة الاحتياط، حيث كان بداية العقاب من مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

يذكر أن بيبي ماروتا المدير الرياضي في إنتر ميلان، كان ذكر بأن لاوتارو مارتينيز فكّر كثيرًا في الانتقال لـ Barcelona وانشغل ذهنه بالأمر مما أثر بالسلب على أدائه في المباريات الأخيرة مع النيراتزوري.