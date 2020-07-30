إيجاز صحفي عن الحالة الصحية في الحج يوم عرفه

المواطن - الرياض

يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم، مؤتمر صحفي حول الحالة الصحية في الحج بمقر المركز الإعلامي لغرفة علميات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة.

محاور مؤتمر الحالة الصحية في الحج

ويتحدث في مؤتمر الحالة الصحية في الحج مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي عن الحالة الصحية وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج في المناسك ، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ ، فيما يستعرض وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسن الشريف، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ، ومدى نجاح خطط تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات، وبروتوكولات موسم حج 1441هـ.

وسينقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء السعودية على تويتر والقناة السعودية و قناة الإخبارية.

لا حالات كورونا في الحج

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أنه لم يتم رصد أية حالة كورونا في المشاعر المقدسة يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذي القعدة 1441 هـ.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1,759) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2,945) حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

ووفقًا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة (272590) تعافى منهم (228969).



