ابن زنان: “باقي صفقتين في بالي بعد مايكون”

المواطن - محمد سمعه

أثار عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، الجدل للجماهير النصراوية، وذلك بعد أن أعرب عن تمنياته بضم صفقتين للاعبين يشغلان باله، وذلك عقب إتمام التعاقد بصورة رسمية مع اللاعب البرازيلي مايكون قادمًا من نادي غلطة سراي التركي.

وكتب ابن زنان عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “مايكون مستمر ويُمدد، شكرًا لرجال النصر، وشكرًا للذهبي عبدالعزيز بغلف، شكرًا لإدارة النصر والقادم أجمل بإذن الله، باقي صفقتين لاثنين محليين في بالي وبعدها ممكن نقول مرحبًا آسيا”.

من تكفّل بصفقة مايكون لـ النصر ؟

وفي سياق آخر، واصل عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر مفاجأته لجماهير العالمي، حيث أعلن عن هوية الشخص الذي تكفل بصفقة عودة المدافع البرازيلي مايكون لأصفر العاصمة من جديد.

وكتب بغلف اليوم الخميس عبر حسابه في “تويتر” : “للتوضيح والتأكيد، أحبتي، محبكم من تكفل بالصفقة كاملة، وسوف يعلن النادي جميع التفاصيل”.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل أشاد بالعضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، وذلك بعد أن أعلن اليوم الخميس عن بقاء المدافع البرازيلي مايكون في صفوف النصر بعد شراء عقده رسميًا من نادي غلطة سراي التركي. المريسل يُشيد بعمل بغلف مع مايكون وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “كل الأندية تتمنى نجومًا داخل الملعب، بس عبدالعزيز بغلف قلب المعادلة وصاروا يتمنون عضوًا ذهبيًا مثله، وامتد ذلك حتى للجماهير”. وأعلن عضو الشرف الذهبي بالعالمي عبدالعزيز بن أحمد بغلف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استمرار مايكون في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي. ونشر عضو الشرف النصراوي صورة للمدافع البرازيلي، وعلق قائلًا: “لم تأتِ من فراغ.. أجيبه يعني أجيبه .. لكن دون ابتزاز من ناديه، تم الآن.. تمديد وشراء عقد اللاعب ولله الحمد”. وتابع بغلف تغريدته قائلًا: “كل الشكر للدكتور العبقري صفوان السويكت.. وللمشرف الداهية عبدالرحمن الحلافي، وكل الشكر لكم يا جمهور الشمس على ثقتكم بمحبكم.. الوحش في طريقة إلى عاصمة الفخر الرياض”.



