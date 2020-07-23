ابن نصيب: الهلال ما يهمه ملعب .. نُريد الذهب

المواطن - محمد سمعه

حرص سلطان بن نصيب نجم الهلال الأسبق على التعليق على خسارة نادي الهلال لمناقصة ملعب جامعة الملك سعود، التي فازت بها شركة الوسائل السعودية.

وغرّد سلطان بن نصيب عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الزعيم وكبير آسيا ورابع العالم، لا يهمه وليس بطموحه ولا هدفه ملعب بل همه الأول والأخير فقط البطولات والإنجازات واعتلاء المنصات لنيل الذهب ولا شيء غير الذهب هذا هو باختصار الهلال”.

الخريجي يُقلل من قيمة حلم الهلال ببناء ملعب له

وفي وقت سابق، تحدث محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل السعودية، عن خطة الشركة تجاه ملعب جامعة الملك سعود، وذلك بعد الفوز بالمناقصة على حساب نادي الهلال.

وأكد الخريجي أنه يجب توفير ما لا يقل عن مليار ريال لبناء ملعب في العاصمة.

وربما ألمح الخريجي من خلال تصريحاته إلى تقليله من حلم الهلال ببناء ملعب خاص به وذلك بعدما ذكرت تقارير صحافية أن إدارة فهد بن نافل بدأت الخطوات الأولى نحو بناء ملعب خاص بالفريق الهلالي بالفترة المقبلة.

رد الهلاليين والنصراويين بعد نهاية قصة ملعب الجامعة

وكرد فعل دخل مشجعو ناديي الهلال والنصر في وقت سابق، في مناوشات وجدال وذلك بعد خسارة الأزرق لمناقصة ملعب جامعة الملك سعود، حيث فازت بالمناقصة شركة الوسائل.

واتجه الجمهور النصراوي عبر “تويتر” للتعبير عن فرحته بفوز شركة الوسائل بمناقصة ملعب الجامعة، حيث قالت تقارير صحافية في وقت سابق إن شركة الوسائل قد تقوم باستئجار الملعب لنادي النصر من أجل الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.

أما الجمهور الهلالي فأكد أن خسارة الهلال لملعب الجامعة، لن ينتقص من قدر الزعيم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذا الملعب كان وجه الخير بالنسبة لهم ولفريقهم، حيث كان الطريق لحصد دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني. وأشار الهلاليون إلى أن تواجد فريق عريق بحجم الهلال في ملعب الجامعة، ساهم في رفع قيمة استئجار الملعب سنويًا حيث كانت القيمة 250 ألف ريال قبل استئجار الهلال له، ولكن بعد تواجد الهلال على أرضه أصبحت القيمة 23 مليون ريال سنويًا. وأعلنت شركة الوسائل في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن فوزها بمناقصة ملعب الجامعة بمقطع فيديو مميز، حيث ضم أبرز المباريات والبطولات العالمية التي أُقيمت عليه، وعلق قائلًا: “قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة.. الوعد مع الوسائل السعودية.. ملعب الجامعة للوسائل”.



