اتبع هذه النصائح قبل ممارسة المشي

المواطن- محمد داوود- جدة

عاد كثير من أفراد المجتمع إلى ممارسة رياضة المشي وخصوصًا بعد انتهاء فترة العزل المنزلي، فيما يفضل البعض المشي في المنزل عبر جهاز السير، والسؤال هل مفعول المشي عبر السير أو الهواء الطلق واحد؟

رأى استشاري الصحة العامة الدكتور مجدي علي، أن المشي على جهاز السير له نفس تأثير المشي في الهواء الطلق إذ إنهما متقاربان من حيث التأثير والمفعول.

الحذاء المناسب والجوارب القطنية

وقال في تصريحات لـ” المواطن“، إنه يجب عند اتخاذ قرار المشي يوميًا تأمين المكان المخصص للمشي بحيث يكون آمنًا والأرضية مسطحة، وارتداء حذاء مناسب ومريح أثناء المشي، وينبغي اختيار الحذاء الذي يحتوي على لبدات داخلية تساعد على امتصاص الاصطدام بالأرض وأن يكون مناسبًا لقدم الشخص وليس واسعًا أو ضيقًا مع أهمية ارتداء الجوارب القطنية التي تمتص العرق.

وأشار إلى أن المشي الصحيح يعني أن الفرد يقطع ٣ أميال في الساعة (الميل يعادل ١٦٠٠ متر أي كيلومتر ونصف تقريبًا)، ويعني الهرولة وليس التنزه، ويمكن الاستعانة بتطبيقات الأجهزة الذكية لحساب المسافة المقطوعة، ويختلف الوضع عند المرضى وكبار السن فهم مطالبون باستشارة الطبيب المعالج.

إرشادات وقائية هامة

ونصح الدكتور مجدي بضرورة التوقف عند الشعور بالدوار، أو الإرهاق الشديد، أو صعوبة التنفس، كما يجب البعد عن مزاولة رياضة المشي تحت الشمس مباشرة، أو بدون مرافق لمن يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري والتهاب المفاصل والقلب والانسداد الرئوي المزمن، كما يجب الانتباه للطريق أثناء المشي لتفادي السقوط، وتجنب الأكل أثناء المشي أو بعده مباشرة لتفادي الاضطرابات في عملية الهضم، ويجب شرب الماء باستمرار وعلى دفعات أثناء المشي وبعده.