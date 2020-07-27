اتفاقية ذكاء اصطناعي للنهوض بمستوى الرعاية الصحية في السعودية

المواطن - الرياض

دشن المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، الأربعاء 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 15 يوليو 2020م حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز الطبية وجامعة سيؤول الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز الملك عبدالعزيز لطب وجراحة القلب.

ونصت المذكرة على زيادة التعاون العلمي بين الطرفين عبر تطبيق برامج الذكاء الاصطناعي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في تشخيص وعلاج عدد من الأمراض المستعصية كأمراض القلب وسرطان القولون والصرع والزهايمر والسكتة الدماغية، ومن خلال تكثيف الجهود في مجال البحث العلمي والعمل على تنمية الكوادر والموارد المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة للإسهام في تحسين طرق وأساليب الرعاية الصحية.

من جهته، أعرب الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي عن سعادته بتدشين هذه الاتفاقية وبالتعاون مع جامعة سيؤول الوطنية، مشيرًا إلى اتجاه المدن الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني نحو دمج آليات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية بما سيسهم بالنهوض بمستوى الرعاية الصحية بالمملكة وبما يكرس ويؤكد مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بأن صحة الإنسان على هذه الأرض المباركة أولًا.



