اجتماع الـ60 دقيقة يُنقل عسيري إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

حسم الاجتماع الذي عُقد بالأمس بين رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، والمشرف العام على فريق الكرة في النصر عبدالرحمن الحلافي انتقال عبدالفتاح عسيري إلى العالمي.

عسيري إلى النصر

وكانت إدارة النادي الأهلي قد وافقت رسميًا بالأمس على طلب النصر بشراء المدة المتبقية في عقد عبدالفتاح عسيري ليتمكن من المشاركة معه في دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بن أحمد بغلف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انتقال عبدالفتاح إلى العالمي وأكد دعمه بمبلغ 3 ملايين ريال لشراء المدة المتبقية في عقده مع النادي الأهلي.

كواليس حسم الصفقة

وحدد النادي الأهلي مبلغ 6 ملايين ريال من أجل الموافقة على بيع الفترة المتبقية في عقد عبدالفتاح، قبل أن يوافق على تقليص طلباته المالية إلى 5 ملايين ريال بعد مفاوضات بين الطرفين.

كما تنازل عبدالفتاح عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي الأهلي والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عبارة عن راتب شهرين ودفعة من مقدم عقده، وذلك بعد الموافقة على بيع ما تبقى من عقده لنادي النصر.

واستمر الاجتماع الذي عُقد بالأمس بين رئيس الأهلي والحلافي لمدة 60 دقيقة، توصل من خلاله الطرفان إلى اتفاق بخصوص التنازل عن عبدالفتاح، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وأضافت المصادر: “لم يستغرق الاتفاق بين الأهلي والنصر سوى ساعة فقط حسمت الأمور، وأن النصر دفع خمسة ملايين ريال للتنازل، كما أنه سيعوض اللاعب عن المبلغ الذي تنازل عنه”.



