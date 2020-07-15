اختراق حساب جو بايدن ومشاهير في تويتر.. احذروا

المواطن - الرياض

حذر خبراء التقنية من حملة اختراق لحسابات مليونية عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، حتى إن المشاهير حول العالم تعرضوا لعمليات اختراق وابتزاز.

وقالوا: “إذا شاهدتم تغريدة لحساب مخترق فيها هذا الرابط (الرابط الموجود في الصورة) لا تضغطوا عليه أبدًا… فهو رابط للاختراق”.

كما تعرض المرشح الأول للرئاسة الأمريكية (جو بايدن) لاختراق حسابه كما توقع البعض الآخر اختراق حساب دونالد ترامب.

في سياق متصل، تعرضت حسابات مشاهير وشركات معروفة على “تويتر”، للقرصنة خلال الساعات القليلة الماضية بينها حساب بيل غيتس وإيلون ماسك وشركات أمريكية.

من جهته نصح الخبير التقني عبدالله السبع الجميع بالحذر والاحتياط، وتجاهل أي روابط غير معروفة أو مجهولة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة وللاحتياط لا تضغط على أي رابط أو تصدق أي خبر ينشر في تويتر”.

وأضاف السبع: “هناك حملة اختراقات كبيرة بسببها تم اختراق حساب رئيس تويتر بنفسه وحساب شركة أبل وشركات كبيرة”.

وتابع السبع: “أنصح وبشدة أنك تغير الرقم السري لحسابك إلى أن تنتهي الأزمة؛ لأنه واضح أن الأرقام السرية ممكن تتسرب”.



