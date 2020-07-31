ارتفاع أسعار ذبح الأضحية إلى 150 ريالًا في حفر الباطن!

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تفاجأ عدد من المواطنين في محافظة حفر الباطن بارتفاع أسعار الذبح في المطابخ، التي صرحت بها أمانة حفر الباطن، والبالغ عددها 16 مطبخًا، حيث وصلت أسعار الذبح في بعضها إلى 150 ريالًا، فيما استقبلت بعض المطابخ غير المصرح لها أضاحي المواطنين.

وقال عبدالله المطيري في تصريحات إلى “المواطن“: إنه تفاجأ بارتفاع سعر الذبح في أحد المطابخ، ويأتي ذلك بسبب عدم تحديد الأسعار من قبل الأمانة التي يفترض منها تحديد الأسعار في الوقت الذي أعلنت به التصريح لعدد من المطابخ.

أما نايف الشمري فأوضح أن حفر الباطن كان يجب أن يتوفر فيها 4 مسالخ على الأقل، فالمحافظة يزداد عدد سكانها سنويًّا، بينما لم يتم إنشاء أي مسلخ جديد رغم سنوات من المطالبات التي لم تجد أذانًا صاغية من المسؤولين.

من جهته، أكد فيصل العنزي أن هناك مطابخ تستقبل المواطنون لذبح أضاحيهم على الرغم من عدم التصريح لها الأمر الذي يدل على عدم وجود رقابة على تلك المطابخ التي تفتقد لأبسط مقومات النظافة والصحة.

ويتطلع معظم المواطنين في المحافظة إلى إنشاء مسالخ جديدة، بالإضافة إلى تحديد أسعار ذبح وسلخ الأضحية خلال أيام عيد الأضحى للأعوام القادمة ووضع لوحات تحديد تلك الأسعار بجميع المطابخ التي سوق تحددها الأمانة.



