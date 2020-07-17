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ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا في فرنسا إلى 30152

ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا في فرنسا إلى 30152

2020/07/17
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا في فرنسا إلى 30152 كورونا في فرنسا
المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 14 حالة ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152.

وتراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات إلى 6688 مقابل 6796 شخصًا يوم الخميس، وذلك في تراجع مستمر منذ أسابيع.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، قد أعلن في بيانه عن السياسة العامة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الخميس أن فرنسا ستفرض وضع الكمامة في كل الأماكن المغلقة التي تستقبل جمهورًا “وخصوصًا المحلات التجارية”، إجراء سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.




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