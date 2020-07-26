ارتفاع وفيات فيروس كورونا في أستراليا إلى 155 حالة

المواطن - متابعة

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز عن وفاة عشرة أشخاص بفيروس كورونا في الولاية في أسوأ حصيلة وفيات يومية منذ بداية الوباء في أستراليا، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 71 وفي أستراليا إلى 155 حالة وفاة.

كما جرى تسجيل 459 إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 13950 إصابة تعافى منها 9017 شخصاً.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



