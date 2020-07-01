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ارتكبوا 55 جريمة سرقة للكيابل والقواطع الكهربائية فأطاحت بهم شرطة الرياض

ارتكبوا 55 جريمة سرقة للكيابل والقواطع الكهربائية فأطاحت بهم شرطة الرياض

2020/07/01
الساعة 4:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ارتكبوا 55 جريمة سرقة للكيابل والقواطع الكهربائية فأطاحت بهم شرطة الرياض
المواطن - واس

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ستة وافدين ارتكبوا (55) حادثة سرقة من محطات الكهرباء ومواقع تحت الإنشاء.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة وافدين (باكستانيي الجنسية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب (55) حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية من محطات الكهرباء، ومواقع تحت الإنشاء في عدد من أحياء مدينة الرياض شملت (الفيصلية – الصحافة – الياسمين – القيروان – الرحمانية – العقيق – الملقا)، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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