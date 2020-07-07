استئناف رصد مخالفات المرور آليًا غرة ذي الحجة

المواطن - سعد البحيري

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم استئناف رصد مخالفات المرور آليًا اعتبارًا من اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1441 داعيًا ملاك المركبات إلى التأكد من عدم ارتكابهم أي من المخالفات المرورية التي يعاقب عليها نظامًا.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

التظليل المسموح به:

من جهة أخرى أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

مواصفات التظليل:

وقال المرور السعودي ردًا على استفسار أحد المواطنين أن التظليل يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحُد من درجة الشفافية كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

الأجزاء المسموح بتظليلها

وفيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها قال المرور السعودي: يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا بـ(زيرو تو) (02)، ويقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.. لا يسمح نهائيًّا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.. لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة (والتي لها شروطها الخاصة).

المركبات المسموح بتظليلها

وبخصوص المركبات المسموح بتظليلها قال المرور السعودي يسمح بتظليل المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص، أما المركبات غير المسموح بتظليلها فتشمل: مركبات الأجرة العامة (الليموزين) ومركبات التأجير اليومي وكذلك المركبات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية.

وكذلك مركبات نقل البضائع والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.