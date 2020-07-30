استشارية تحذر من الخمول بعد الإفطار يوم عرفة

المواطن - محمد داوود - جدة

أرجعت استشارية الباطنة الدكتورة مشاعل حمد، أسباب الخمول بعد الإفطار تزامنًا مع صيام يوم عرفة إلى العادات الغذائية الخاطئة، والتي تتمثل في الإكثار من السكريات وإهمال العناصر اللازمة للجسم، وهو ما يتسبب في الشعور بالتعب بعد تناول الإفطار، حيث يؤدي عدم حصول الجسم على المعادن والفيتامينات اللازمة له إلى الشعور بالتعب والإرهاق، كما أن قلة حصول الجسم على السوائل الكافية أثناء فترة الصيام ومع الحرارة المرتفعة تنعكس على قلة نشاط الجسم بعد تناول الإفطار، كما أن حدوث اضطراب الدورة الدموية بسبب تدفق الدماء نحو الجهاز الهضمي ويسبب الشعور بالإرهاق.

نصائح لتجنب الخمول:

ولتجنب الخمول بعد الإفطار غدًا نصحت الدكتورة حمد، بتناول وجبة الإفطار على مرحلتين الأولى بعد المغرب مباشرة، والثانية بعد ثلاث ساعات، شرب كميات وفيرة من المياه من بعد الإفطار، تناول الأطعمة غير الدسمة، مع الحرص على تناول الخضروات والفواكه لاحتوائهم على نسبة كبيرة من المياه التي يحتاجها الجسم. كما يجب عدم تناول القهوة والشاي بعد وجبة الفطور فورًا بل ترك ساعة على الأقل لذلك.

دراسة عن الخمول:

وأوضحت بعض الدراسات العالمية أن هناك أسبابًا عديدة لحدوث خمول الجسم تتمثل في الآتي:

نقص الفيتامينات بالجسم وخاصة فيتامين ب المركب يتسبب في الإصابة بالأنيميا، والتي تكون أحد أسباب الخمول والرغبة في النوم.

التعرض إلى المشكلات النفسية مثل التوتر والقلق يؤثر على كافة أجزاء الجسم؛ مما يتسبب في الكسل والخمول وكثرة النوم.

الإصابة بالاكتئاب والتي تكون من أعراضه الخمول والكسل الشديد والرغبة المستمرة في النوم.

عدم تناول الغذاء الصحي السليم مما يتسبب في نقص الطاقة بالجسم نتيجة نقص الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم من فيتامينات ومعادن.

الإصابة بالجفاف الذي يتسبب في الشعور بالخمول.

التعرض إلى الإصابة بالالتهابات وخاصة التي تصيب الكبد والمثانة والكلى.

أمراض الأنفلونزا والبرد.

مشكلات القلب والتنفس.

الاضطراب في الغدة الدرقية وقلة إفرازها يزيد من الشعور بالنوم والخمول.

مرحلة البلوغ للجنسين والتغيرات الهرمونية.

تصاب المرأة بالخمول خلال فترة الحمل نتيجة تغير الهرمونات بالجسم.

تناول العقاقير المهدئة.

التخلص من الخمول:

وحددت الدراسة 5 محاور للتخلص من الخمول وهي:

تناول الماء.

يجب الحرص على تناول كمية مناسبة من الماء يوميًّا، حيث ينصح بتناول 8 أكواب من الماء للوقاية من الإصابة بالجفاف الذي يسبب الخمول.

الغذاء الصحي.

من المهم تناول الغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على أفضل الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة، مع تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

التقليل من السهر.

يجب الحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم يوميًّا والراحة والاسترخاء والتقليل من السهر قدر الإمكان، مما يساعد على التخلص من الكسل والخمول.

ممارسة الرياضة.

تعتبر ممارسة الرياضة من أهم النصائح للتخلص من الخمول وكثرة النوم، حيث إنها تمد الجسم بالطاقة من خلال تعزيز الدورة الدموية، ولهذا يجب الانتظام على ممارسة الرياضة ولو المشي نصف ساعة يوميًّا على الأقل.

تحسين الحالة النفسية.

يجب التخلص من التوتر والقلق والحالة النفسية السيئة التي تعرض الإنسان إلى الإصابة بالخمول، ويمكن ممارسة تمارين الاسترخاء.



