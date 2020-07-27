استشارية لـ”المواطن”: لا ترهقوا المعدة بحلويات العيد وتجنبوا تسوس الأسنان

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية طب وجراحة الأسنان الدكتورة آلاء محمد، بعدم الإكثار من تناول حلويات العيد إذ إن ذلك يؤدي إلى تسوس الأسنان، وخصوصًا عند الأطفال صغار السن.

وقالت في تصريحات لـ” المواطن“، إن وجود بقايا الحلويات في الأسنان والتي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر ستساعد على نمو بكتيريا الفم والتي تستهلك السكر وتتكاثر وتنمو على الأسنان مما يؤدي إلى تسوسها والإصابة بأمراض اللثة.

٣ مرات يوميًا

ودعت إلى ضرورة المضمضة الصحيحة بعد تناول الوجبات وتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ٣ مرات يوميًا عند الاستيقاظ وفي العصر وقبل النوم لضمان عدم وجود بقايا الأطعمة في الأسنان، وتوجيه الأطفال بذلك أيضًا.

سكر ودهون ودقيق

وشددت على عدم تناول حلويات العيد عقب الوجبات لأن ذلك يكسب الجسم المزيد من السعرات الحرارية نتيجة للدهون المفطرة، إذ تحتوي الحلويات على ثلاثة مكونات رئيسية وهي السكر والذي يرهق البنكرياس، الدهون الذي يختزن في الجسم على هيئة كوليسترول ويترسب في الجسم نتيجة أكسدتها على جدار الأوعية الدموية، كما تحتوي الحلويات على الدقيق الأبيض الذي يساهم في زيادة مستوى السكر في الدم، والأفضل تناول الحلويات بعد مرور ساعتين على الأقل من تناول الوجبة.

تجنب زيادة الوزن

وأكدت الدكتورة آلاء أنه لا يمكن التحكم بمنع الأطفال من تناول الحلويات، ولكن يمكن توجيههم بالحد من استهلاكها، إذ إن المناسبات تشكل فرصة للجميع لتناول ما لذ وطاب، والأفضل استهلاك هذه الأطعمة بشكل معتدل لتفادي متاعب إرهاق المعدة واكتساب الدهون والسعرات الحرارية والوزن الزائد.



