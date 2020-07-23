استشاري لـ”المواطن” : أعراض كورونا بسيطة لدى 85 % من المصابين

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أوضح الدكتور فهد الزامل استشاري الأمراض المعدية أنه من 80 – 85% من المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد تكون أعراضهم من خفيفة إلى متوسطة.

وقال الدكتور الزامل في تصريحات لـ”المواطن” إنه يوجد 4 فيروسات من عائلة كورونا تسبب مرضًا يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ونوبات الجهاز الهضمي وأعراضه مثل الزكام وهي شائعة جدًا، وتقريبا 60-90% من الناس أصيبوا بها، وعندما يصاب جسم الإنسان بأي الفيروسات من عائلة كورونا الأخرى، وتعرض لمرض فيروس كورونا المستجد سيكون لديه ذاكرة مناعية مُسبقة لأحد هذه الفيروسات، فعلى الأغلب لن يكون هناك أعراض، ولو كانت مناعة المصاب ضعيفة ولديه ذاكرة مناعيه وأُصيب بفيروس كورونا المستجد، فعلى الأغلب ستكون الأعراض خفيفة.

وتابع أن 5% من المرضى يحتاجون إلى الرعاية الصحية والعلاج المركز، سواء كانوا كبارًا بالسن أو شبابًا؛ وذلك لسبب ضعف المناعة مع عدم وجود ذاكرة مناعية مسبقة ضد المرض، ولإصابة بعضهم بالأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

وأضاف الزامل أن الأطفال الذين تعرضوا لمجموعة كورونا السابقة، وأصيبوا بفيروس كورونا المستجد تكون الأعراض على الأغلب خفيفة بسبب وجود ذاكرة مناعية قوية ضد فيروس كورونا.



