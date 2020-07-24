استشاري لـ”المواطن”: التساهل بالوقاية رفع إصابات كورونا في 3 دول

المواطن- محمد داوود- جدة

دخلت ٣ دول وهي الولايات المتحدة والبرازيل والهند، مرحلة الخطر بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات فيها.

ورأى استشاري الطب الوقائي الدكتور محمد العيدروس، أن ارتفاع نسبة المصابين في هذه الدول يفسِّر تساهل الكثير من أفراد تلك المجتمعات بالاشتراطات الصحية وذلك منذ بدايات انتشار الفيروس وربما استمر الحال لفترات طويلة، كما أن تطبيق الحظر ربما جاء متأخراً في تلك الدول مما ساهم في توسع دائرة المصابين.

ثغرات لنشاط الفيروس

ولم يستبعد د.العيدروس في تصريحات لـ”المواطن “، دخول تلك الدول في الموجات المتتابعة لكورونا بعد الموجة الأولى، إذ إن عدم تقيد أفراد تلك المجتمعات أوجد ثغرات للفيروس وخصوصاً مع عدم ارتدائهم الكمامة مما سهّل انتقال العدوى من حاملي العدوى الذين لم تظهر عليهم الأعراض إلى الأصحاء، ومن هذا المنطلق أنصح أفراد المجتمع بأهمية ارتداء الكمامة وعدم التساهل بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

إصابات الدول الـ٣

سجلت الولايات المتحدة 4,170,333 إصابة بكورونا منذ بداية المرض ، والوفيات 147,342، والتعافي 1,980,432، وفي البرازيل وصل عدد إجمالي الإصابات إلى 2,289,951، والوفيات 84,207، وتعافي 1,570,237، بينما سجلت الهند 1,292,209 إصابة ، و 30,660 حالة وفاة ، وتعافي 817,743 حالة.

منظمة الصحة تحذر

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند، التي تعاني جميعاً بسبب ارتفاعات سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لا تزال قادرة على التغلب على الجائحة.

وأوضح مدير برنامج الطوارئ في المنظمة الدكتور مايك رايان، أن الدول الثلاث ديمقراطية وقوية وتتمتع بإمكانات داخلية هائلة للتعامل مع هذا المرض.



