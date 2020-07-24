استشاري لـ”المواطن”: تغطية الفم بالكمامة دون الأنف سلوك محفوف بالمخاطر

المواطن- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الصحة العامة الدكتور جميل عبدالرحيم، أفراد المجتمع من ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة، مبيناً لـ”المواطن”، أنه لوحظ كثيراً أن بعض أفراد المجتمع يقوم بتغطية الفم دون الأنف اعتقاداً أن ذلك يكفي لمنع دخول رذاذ الآخرين عبر الفم، إذ إن هذا السلوك خاطئ ومحفوف بالمخاطر، فجزيئات الرذاذ الصغيرة للسعال والعطاس تغلغل عبر الأنف بكل سهولة.

الارتداء الصحيح للكمامة

وأضاف أن الارتداء الصحيح للكمامة يكون بتغطية الأنف والفم معاً، مع ضرورة أن يكون التعامل مع الكمامة عبر الأشرطة وليس عبر القماش لأنه لا يضمن نظافة اليدين في كثير من الأحيان، كما يجب استبدال الكمامة الصحية يومياً بشكل آمن والتخلص منها في سلة النفايات بطريقة صحيحة، أما الكمامة القماشية فأنه يجب غسلها يومياً وتنشيفها بشكل جيد.

التباعد وغسل اليدين

وخلص الدكتور عبدالرحيم إلى القول، أنه يجب مع ارتداء الكمامة تطبيق التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بشكل مستمر حفاظاً على السلامة الشخصية وسلامة المحيطين به، إذ إن فيروس كورونا لا يزال نشطاً في هذه المرحلة ولم يتراجع على المستوى العالمي، كما أنه يجب تأكيد الأبناء والأسرة داخل المنزل على أهمية الوقاية وعدم التساهل بها.

الخبير الألماني أن الاستخدام الصحيح يعني أيضاً عدم لمس الكمامة باليد وارتدائها وخلعها فقط عن طريق الإمساك بها من الأشرطة، علماً بأن فائدة الكمامة تظهر بشكل خاص عند مخالطة الناس لوقت طويل على سبيل المثال في المترو أو القطار.

كما أكد البروفيسور الألماني على ضرورة أن تكون الكمامة موافقة للمواصفات الطبية، مع عدم إهمال الجوانب الأخرى لمحاربة الفيروس مثل الالتزام بمسافات الأمان والنظافة والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة.



