استشاري لـ”المواطن”: وصايا لمواجهة نزيف الأنف عند الحمل

المواطن- محمد داوود- جدة

قد تتعرض بعض النساء أثناء شهور الحمل إلى حدوث نزيف الأنف أي سقوط الدم من الأنف دون أسباب واضحة، وهو ما يسبب لها إزعاجًا ويثير المخاوف لديها.

أسباب رعاف الحمل

وحول إشكالية رعاف الأنف يقول استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد الجهني لـ”المواطن“، نزيف أو رعاف الأنف من الأمور المتكررة لدى العديد من النساء الحوامل، وهو من الأعراض الشائعة في الحمل، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الدورة الدموية في الجسم خلال فترة الحمل حيث يتدفق الدم ويضغط على الأوردة الحساسة في الأنف؛ ولذلك يسهل تمزقها بسهولة، أو بسبب حساسية الأنف، وخصوصًا في حالات المزمنة حيث تنتفخ الأوردة الدموية الموجودة في الأنف فتصبح هشة جدًا، أو نتيجة جفاف الأنف لعدم دخول الهواء المحمل بالأكسجين للأنف، فتصبح الأوعية الدموية ضعيفة جدًا، أما في حالة الإصابة بنزلات البرد، فإن ذلك يسبب زيادة إفراز المخاط السميك من الأغشية المخاطية، ومع الالتهاب فتنزل نقاط الدم، كما أنه إذا كانت المرأة الحامل تعاني من الأنيميا أو سيولة في الدم، فإن ذلك يسبب لها نزيف الأنف، ويعرض حملها للخطر بسبب الأنيميا.

كيفية مواجهة الحالة

ويضيف الدكتور الجهني أنه يمكن إيقاف نزيف الأنف للمرأة الحامل عندما ينزل الدم من الجزء الأمامي في الأنف بعدة طرق ومنها، جعل السيدة تجلس على كرسي وجعل مستوى رأسها أعلى من الصدر، ثم الضغط على أرنبة الأنف، وهي الجزء الأمامي من الأنف لمدة تتراوح ما بين 5-10 دقيقة بشكل مستمر، والتنفس من الفم والاستمرار بالضغط على الأنف حتى يتوقف النزيف تمامًا، والحرص على بصق الدم من الفم حتى لا ينزل إلى المعدة وإذا شعرت الحامل بالغثيان فيمكن وضع وعاء أمامها وإمالة الرأس للأمام والبصق، ويمكن وضع مكعبات من الثلج على الأنف والخدين مع استمرار الضغط عليهما فهذا يساعد في تضييق الأوعية الدموية.

التوجه للمستشفى فورًا

ونصح الدكتور الجهني بضرورة مراجعة السيدة الحامل للمستشفى في حالة تم الضغط على الأنف لمدة طالت عن 20 دقيقة ولم يتوقف النزيف، أو في حالة نزول الدم من الأنف والفم معًا، في حالة استمرار النزيف بشكل متواصل وبغزارة، كما أنه إذا كانت المرأة الحامل تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو تتناول أي أدوية مسيلة للدماء.



