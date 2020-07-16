استشاري لـ” المواطن”: هذه أسباب انفصال الشبكية

المواطن- محمد داوود- جدة

يتردد على مسامعنا عبارة “انفصال الشبكية” في كثير من الأحيان سواء من قِبل الأطباء أو في المواضيع الطبية التي نقرأها أو في التلفاز، ولكن ماذا يقصد طبيًا بانفصال شبكية العين؟

انفصال شبكية العين

وحول شبكية العين يقول استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أحمد مكي، في تصريحات لـ” المواطن” إن الشبكية هي الغشاء المبطن للجزء الخلفي من العين الذي يحتوي على المستقبلات العصبية التي تتفاعل مع الضوء وتطبع الصورة عليها، ويتم ترجمة الصورة عبر العصب البصري في المخ، فعند حدوث أي خلل في الشبكية فإنها تؤثر بشكل مباشر على جودة الصورة النهائية.

وأوضح أنه من أهم هذه الاضطرابات هو انفصال الشبكية “أي انفصال هذا الغشاء عن الأنسجة الداعمة له”، قد يكون هذا الانفصال جزئيًا “موضعيًا” ومع الوقت وإهمال العلاج يكون كليًا وتامًا، فيؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم، وفي حالات نادرة يكون سبب الانفصال هو ضربة مباشرة للعين مما يحدث صدمات شديدة داخل العين وارتجاجات.

المعرضون لخطر الإصابة

ويكشف الدكتور مكي، أن الخطر غير مقتصر على المسنين فقط، فمتوسطو العمر عرضة للإصابة أيضًا، وقد يتعرض الأبناء أو الأحفاد في العائلة الواحدة لانفصال الشبكية؛ لذا لا بد من معرفة التاريخ المرضي للعائلة بشكل مفصل، كما أثبتت بعض الدراسات أن من يعانون من قصر حاد في النظر تزداد لديهم نسبة خطر الإصابة بانفصال الشبكية، لأن كرة العين في حالتهم تكون أطول من الطبيعي مما يعرضها لخطر الانفصال مبكرًا، كما أن مرضى الكتاراكت في خطر أيضًا حتى بعد علاجهم له لأن الجراحة في حد ذاتها قد تكون سبب انفصال الشبكية.

وضع مرضى السكري

وحول تأثيره على مرضى السكري قال: مرضى السكري ليسوا بمنأى عن الإصابة بهذا المرض؛ لأن في حال تجاهلهم لعلاج السكري ومتابعة نسبة السكر في الدم بشكل دوري فإن نسبة إصابتهم باعتلال الشبكية ونمو الأوعية الدموية بشكل غير طبيعي داخل الشبكية يجعلها عرضة للانفصال في أي وقت.

طرق علاج الإنفصال

وأكد الدكتور مكي، أن الهدف من علاج الانفصال هو إغلاق الفجوة بين الشبكية والأنسجة الداعمة لها لمنع تسرب السوائل وأشهر أنواع العلاج هو: الكي بالتبريد أي استخدام الليزر لغلق هذه الفجوات بشكل دقيق، وهناك التجميد بالتبريد أي تجميد السطح الخارجي للعين ما يسبب ندبة تثبت الشبكية إلى جدار العين، وطريقة تحزيم الصلبة عن طريق استخدام حزام السيليكون يخيط حول كرة العين من الخارج، وبجانب ما سبق فهناك استئصال الجسم الزجاجي إذا كان التمزق كبيرًا بما فيه الكفاية، إذ يقوم طبيب العيون بإزالة الجسم الزجاجي ويحل محله محلول ملحي عادي ثم يتم استخدام أي من الإجراءات المذكورة سابقًا لإصلاح التمزق والشبكية.



