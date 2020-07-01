استشاري لـ” المواطن”: هذه أهم أعراض إهمال شرب الماء

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري التغذية الدكتور خالد علي المدني الجميع، بالحرص على شرب الماء يوميًا بالمعدلات المطلوبة وهي بين ٣-٤ لترات وتشمل جميع العناصر المائية الأخرى مثل ( الشاي، القهوة، العصائر ) موضحًا أن الماء أفضل العناصر لدوره في كثير من العمليات الحيوية داخل الجسم.

قلة شرب الماء وراء الإصابة بالجفاف

وتابع في تصريحات لـ”المواطن“، أن إهمال تناول الماء يؤدي إلى الإصابة بالجفاف الذي يعد من الأضرار الرئيسية المترتبة على نقص شرب الماء، والجفاف بدوره يؤدي إلى ظهور عدد من المضاعفات والأعراض والمشاكل الصحية المختلفة، فالجفاف يحصل عندما لا يملك الجسم كمية كافية من الماء رغم خسارته للسوائل عن طريق التعرّق أو التبول، فبدون الماء لا يمكن للجسم أن يعمل بشكل سليم، وهناك ثلاث درجات مختلفة للجفاف بحسب كمية السوائل المفقودة عند الشخص.

أعراض الجفاف الخفيف والشديد

ولفت إلى أعراض الجفاف الخفيف أو المتوسّط الشدة تتمثل في العطش، انخفاض عدد مرات التبول وكميته، بول بلون أصفر غامق، بشرة جافة وباردة، والصداع، أمل الجفاف الشديد فأعراضه تتمثل في انعدام التبول أو كون البول بلون أصفر غامق جدًّا، بشرة جافّة جدًا، والشعور بالدوار، وتسرّع ضربات القلب.

وأكد على أهمية توجيه الأطفال بتناول الماء بشكل صحيح لمنع تعرضهم للجفاف، ويمكن تزويد جميع أفراد الأسرة بالعصائر الطازجة.

الحرارة تهدد الدورة الدموية

من جانبها حذرت غرفة الصيادلة بولاين هيسن الألمانية من أن حرارة الصيف الشديدة تهدد بمشاكل الدورة الدموية، موضحة أن درجات الحرارة العالية تؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية بغرض تصريف الحرارة بصورة أفضل، ما يؤثر بالسلب على الدورة الدموية ومن ثم ينخفض ضغط الدم.

وتتمثل العواقب المترتبة على انخفاض ضغط الدم في الدوار والصداع والشعور بالإعياء والإصابة بالإغماء والضربة الحرارية.

وجبة خفيفة مملحة

ويمكن مواجهة هذه المتاعب على نحو فعال وسريع من خلال وضع خرقة باردة على جانب الرقبة، حيث يعمل ذلك على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثم ارتفاع ضغط الدم مجددًا، كما يمكن أيضا تناول وجبة خفيفة مملحة وجعل السيقان في وضع مرتفع.

ولتجنب مشاكل الدورة الدموية في الصيف تنصح الغرفة بشرب السوائل بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميًا، مشيرة إلى أنه من الأفضل لهذا الغرض شرب الماء والعصائر المخففة والشاي غير المحلى بالسكر.