استشاري يوضّح أسباب التهاب المرارة وطرق العلاج

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد لـ”المواطن“، أن التهاب المرارة يحدث في معظم الحالات بسبب الحصوات المرارية التي تسد الأنبوب المؤدي إلى خارج المرارة؛ ونتيجة لذلك تتراكم الصفراء التي يمكن أن تسبب الالتهاب.

وبيّن أن المرارة هي حويصلة مجوفة كمثرية الشكل، تقع في الجانب الأيمن أسفل الكبد، وظيفتها تخزين العصارة الصفراء التي تفرزها الكبد وتركيزها قبل إفرازها إلى الأمعاء الدقيقة، وتمر هذه العصارة الصفراء من الكبد عبر القناتين الكبديتين اليمنى واليسرى، ثم تتحدان لتكونا القناة الصفراوية الكبدية العامة.

أسباب التهاب المرارة

وتابع أن هناك عدة مؤشرات لحدوث الالتهاب، ولكن التشخيص هو الذي يحدد طبيعة السبب، فمن الممكن أن يحدث الالتهاب في المرارة بسبب حصوات المرارة، ففي معظم الأحيان يحدث الالتهاب نتيجة للحصوات الصلبة التي تتطور في المرارة، وهناك الأورام إذ إنه قد يمنع الورم الصفراء من أن تُصرف من المرارة بشكل صحيح، مما يسبب تراكم الصفراء الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب المرارة، ومن الأسباب انسداد القناة الصفراوية إذ يمكن أن يسبب التداخل أو التندب في القنوات الصفراوية انسدادًا يؤدي إلى التهاب المرارة.

أعراض التهاب المرارة

وكشف باواكد، أن أهم أعراض التهاب المرارة قد تشمل حدوث الحمى، وارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء؛ إذ يحدث الألم بشكل عام حول المرارة، في الربع العلوي الأيمن من البطن، وبشكل عام تشمل أعراض المرارة الملتهبة ألمًا شديدًا في الجزء العلوي الأيمن أو في مركز البطن، وألمًا ينتشر إلى الكتف الأيمن أو الظهر، وألمًا عند لمس البطن والشعور بالقيء والغثيان والحمى – كما أشرت- وقد تشمل أعراضًا أخرى مثل انتفاخ البطن، انعدام الشهية، التعرق.

علاج التهاب المرارة

وحول العلاج خلص الدكتور باواكد إلى القول، كما أوضحت أن التشخيص يحدد طبيعة العلاج داخل المستشفى، إذ قد سيصف الطبيب أدوية الألم والمضادات الحيوية لتقليل آلام البطن، أو قد يوصي بإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة إذا استمر التهاب المرارة باستمرار، وهذا ما يسمى استئصال المرارة.



