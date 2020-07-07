استقرار أسعار النفط وخام برنت ينخفض سنتين

المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر يوم أمس الثلاثاء، مع تجاذب السوق بين مخاوف بشأن الطلب وسط قفزة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتوقعات للحكومة الأمريكية بانخفاض إنتاج الخام.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين، لتبلغ عند التسوية 43.08 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 40.62 دولار للبرميل، منخفضة سنتًا واحدًا.

وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو: إن أسعار النفط لقيت دعما في التعاملات المبكرة من توقعات أكثر ارتفاعًا للطلب وبيانات إيجابية بشأن الوظائف في أمريكا، لكن السوق تخلت عن المكاسب مع عودتها للتركيز على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتكهنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الطلب العالمي على النفط سيتعافى حتى نهاية 2021، متوقعة أن يبلغ الطلب 101.1 مليون برميل يوميًّا بحلول الربع الرابع من العام القادم.

ورفعت السعودية يوم الاثنين الماضي أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر أغسطس، في علامة على أنها تتوقع انتعاشًا للطلب.