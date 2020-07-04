استمرار القبول في تقنية نجران ومعهد صبيا الصناعي

المواطن - الرياض

تواصل الكلية التقنية بنجران استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442 هـ، ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع الكلية (هنا).

التقديم لمرحلة الدبلوم

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية وتتضمن تخصص: الدعم الفني، والبرمجيات، والمحاسبة، والإدارة المكتبية، والتسويق، والقوى الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا السيارات.

مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، مبيناً أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

تسجيل معهد صبيا الصناعي

من جهة أخرى أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صبيا ، استمراره في قبول طلبات الراغبين للالتحاق ببرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ .

وأوضح مدير المعهد ناصر سرحان أن القبول في المعهد سيكون متاحاً حتى يوم الأربعاء المقبل، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا).

وبين أن القبول سيكون في البرامج التدريبية وتشمل دبلومات ميكانيكا السيارات, والكهرباء الصناعية, والتكييف, والتبريد، إلى جانب البرامج المهنية في التمديدات الصحية ، والتبريد، والتكييف.