استمرار صرف تعويضات نيوم خلال إجازة عيد الأضحى

المواطن - الرياض

‏بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وبشكل يومي صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.

أمير تبوك يسلم الدفعة الأولى من تعويضات نيوم

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، سلّم بديوان الإمارة يوم 12 يوليو الجاري دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

وأكد سمو أمير المنطقة خلال تسليم تعويضات نيوم ، أن الانسان السعودي يسر ويسعد بأنه مواطن في هذه البلاد الكريمة ويشعر بالاعتزاز والفخر لأن ولاة أمرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى العهد الأمين – حفظهما الله – نذرا أنفسهما لخدمة الدين أولا ثم شعبهما وبلادهما، وما نقوم به هذا اليوم هو تأكيد لهذه الرعاية الكريمة.

وقال سموه : أحمد الله أني كنت جزءًا من هذا الأمر الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لإنماء هذا البلد ليس عمرانياً فقط ولكن بشرياً وهذا هو المهم ، مثمناً سموه توجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – السابقة بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض سواءً في محافظة ضباء أو مدينة تبوك إضافة إلى تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية لهم, منوهاً سموه بما أمر به سمو ولي العهد حفظه الله في بداية الأمر بأن التعويضات ستكون شاملة حتى للممتلكات التي لا يوجد لها صكوك وأرواق رسمية ولن يُستثنى أحد , مشيراً سموه إلى ان المشروعات التي سوف تنفذ والجاري تنفيذها سوف تعود بالنفع لأسرهم ولأبنائهم وبناتهم والمنطقة من خلال فرص الابتعاث للبنين والبنات وأعطاهم الأولوية في التوظيف وهي نعمة كبرى نحمد الله عليه.

تسهيل بناء المنازل الجديدة

وأضاف سموه الأمير فهد بن سلطان : نحن الآن في اتصال مع وزارة الإسكان والداخلية لعمل تنظيم لتمكين وزارة الإسكان بمساعدة تلك الأسر في تسهيل بناء منازلهم الجديدة, وهي ستكون ملفتة مقارنة بما هو حاصل الآن , راجياً من الجميع التعاون مع أعمال اللجان الميدانية لتقرر كل أسرة مكانها ليتسنى للجهات المعنية من إكمال تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس وأيضا في كشوفات وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الأمور الحياتية, مؤكداً سموه أن كل أسرة سوف تجد ما يسعدها في المستقبل وما يسعد أبناءها وبناتها وهم في بلادهم وعلى أرضهم .

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