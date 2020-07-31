 اعتقال حارس الملكة إليزابيث الخاص بسبب المخدرات

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ألقت الشرطة العسكرية الملكية القبض على أحد حراس الملكة إليزابيث؛ للاشتباه في حيازته مخدرات بعد العثور على مسحوق أبيض في حمام قصر سانت جيمس.

وقالت المصادر: إن الحارس كانت في حيازته تسعة أكياس من الكوكايين والكيتامين بين ممتلكاته بعد أن فتشت الشرطة غرفته وسيارته في ويلينغتون بجوار قصر باكنغهام.

وحسبما ذكرت صحيفة ذا صن، فُتح تحقيق بعد العثور على مسحوق أبيض في مراحيض الحراسة حيث كان الجندي في الخدمة، ثم اكتشفوا خمسة أكياس مما يشتبه في أنه كوكايين وأربع من الكيتامين، وهو مهدئ للخيول ويُستخدم كعقار.

وقال متحدث باسم الجيش لصحيفة ديلي ميل البريطانية: يمكننا أن نؤكد أن جنديًّا من حراس كولدستريم قد اعتقل من قبل الشرطة العسكرية الملكية؛ بسبب اشتباه في طورته بتناول المخدرات، وسيكون من غير المناسب التعليق أكثر من ذلك.

حراس كولدستريم:

تم تشكيل حراس كولدستريم في الحرب الأهلية الإنجليزية عندما أعطى أوليفر كرومويل، أحد القادة العسكريين الديكتاتوريين الإنجليز، الإذن للعقيد جورج مونك دوق ألبيمارل بتكوين حرسه الخاص.

ويُعد كولدستريم أقدم حرس يخدم باستمرار في الجيش البريطاني، وواحد من أقدم وأشهر الفرق العسكرية في العالم، وله دور في حماية القصور الملكية، بما في ذلك قلعة وندسور وقصر باكنغهام.

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