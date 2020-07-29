اعتماد مقاعد السعودية في أبطال آسيا 2021 و2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، قبل قليل، عن اعتماد مقاعد الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا في النسختين المقبلتين.

دوري أبطال آسيا

وأشار إلى أن السعودية حصلت رسميًا على الحد الأعلى من المقاعد في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين 2021 و2022، حيث اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “3 مقاعد مباشرة + مقعد ملحق” للأندية السعودية في البطولة.

وأضاف: “طبقًا لتقييم الاتحاد الآسيوي فإن الدولتين الأعلى في التصنيف في قسمي (الغرب والشرق) تحصلان على الحد الأعلى، ويعتمد هذا التقييم على نتائج الفرق في البطولة خلال الأربع سنوات الماضية”.

وقدمت الأندية السعودية نتائج مميزة في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، حيث وصلت أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى دور الـ 16، وتأهل الزعيم والعالمي والعميد إلى ربع النهائي، وتمكن الأزرق من التتويج باللقب.

ويُمثل السعودية في النسخة الحالية أربعة فرق، وهي؛ الهلال بطل النسخة الماضية، النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التعاون المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين، والأهلي صاحب المركز الرابع.

المسحل يشكر القيادة

ومن جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للأندية وقطاع كرة القدم بشكل عام، والجهود التي بذلت من قبل الأندية السعودية والأداء الفني المميز والذي أتى ثماره بتحقيق العديد من الإنجازات للكرة السعودية على كافة المستويات.

ووجه المسحل الشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على جهوده ومتابعته من أجل الارتقاء بالرياضة السعودية، متمنيًا أن تواصل أندية المملكة تمثيل الوطن بصورة مشرفة في كافة المحافل.

مواضيع ذات صلة

استكمال أبطال آسيا 2020 في الدوحة



