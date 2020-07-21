اكتمال تجهيز مساجد المشاعر المقدسة وفق الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أنه أكملت استعداداتها لاستقبال الحجاج في موسم الحج الاستثنائي، وذلك بتجهيز مساجد المشاعر المقدسة، وإطلاق برامج توعوية، وتطبيق وسائل السلامة المعمول بها في ظل جائحة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الحج.

وقالت الوزارة إنها كلفت عددًا من الإداريين والمهندسين والمراقبين والمراقبات والمشرفين والمشرفات للوقوف الميداني على الخدمات ومتابعة أعمال شركات الصيانة والتشغيل والاستعدادات قبل قدوم الحجاج وأثناء وصولهم والرفع بتقارير فورية عن مستوى الخدمات وضمان تنفيذ الخطة التشغيلية.

كما اعتمدت الوزارة عددًا من البرامج التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع وزارة الإعلام بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة للحديث عن الحج وأحكامه وآدابه وفضائله خلال موسم الحج وتخصيص حلقات عن “الحج الاستثنائي في ظل جائحة كورونا”.



