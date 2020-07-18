الأحوال المدنية توضح خطوات توصيل الوثائق إلى المنزل

المواطن - الرياض

قالت الأحوال المدنية: إنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة “أبشر”، يمكن للمستفيد تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصال ذلك عبر عنوانه الوطني من خلال البريد دون الحاجة إلى زيارة المقر.

وتابعت الأحوال المدنية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود الجديد إلكترونيًّا، عبر منصة (أبشر)، وتصلك الوثائق لمنزلك دون الحاجة إلى زيارتنا”.

وأضافت أن ذلك يأتي باتباع الآتي: “تسجيل الدخول في حسابك في أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار الأحوال المدنية، ثم خدمة تسجيل المواليد”.

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت في وقت سابق، إصدار أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وإيصالها لمنازلهم من خلال الشريك الإستراتيجي “البريد السعودي”.

تم ذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتتم طباعة الوثائق في (13) مركزٍ خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة “أبشر” الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات وهم (وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي) من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونيًّا وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

ويأتي هذا الإنجاز تماشيًا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الأحوال المدنية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.



