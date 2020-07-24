الأحوال: بدأنا إجازة عيد الأضحى ومكاتبنا لا تعمل

المواطن - الرياض

أعادت الأحوال المدنية التأكيد على أن مكاتبها لا تعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي بدأت بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 2/ 12/ 1441هـ.

وقالت الأحوال في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه سيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 19/ 12/ 1441هـ. ويمكن الاستفادة من عددٍ من خدمات الوكالة الإلكترونية المتوفرة في منصة أبشر.

وأكدت الأحوال المدنية، أن خدمة التفويض الإلكتروني تمكن المستفيد من تفويض مواطن آخر لإنهاء إجراءاته نيابة عنه عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال، في تغريدة لها أن الخدمات هي استلام بطاقة الهوية الوطنية أو استلام شهادة الميلاد أو استلام سجل الأسرة.

وأيضًا، التبليغ عن واقعة ميلاد أو زواج أو طلاق أو وفاة، بالإضافة إلى تعديل المهنة واستلام شريحة بيانات (برنت) وأيضًا استلام إشعارات التعديل.

جهود مستمرة للأحوال: يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت في وقت سابق، إصدار أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وإيصالها لمنازلهم من خلال الشريك الإستراتيجي “البريد السعودي”. تم ذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وتتم طباعة الوثائق في (13) مركزٍ خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية. وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة “أبشر” الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات وهم (وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي) من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونيًّا وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب. ويأتي هذا الإنجاز تماشيًا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الأحوال المدنية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.



