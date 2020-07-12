الأخضر يواصل تدريباته ويُجري فحص كورونا

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تدريباته، مساء الأحد، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا 2020.

تدريبات الأخضر:

وأجرى الأخضر الشاب مرانه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وطبّق خلاله المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج والجهاز الفني المساعد تمارين تكتيكية متنوعة.

ومن جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر الفحوصات الطبية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة عسير.

وكان معسكر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في مدينة أبها قد انطلق، الأسبوع الماضي، بمشاركة 39 لاعبًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس آسيا:

وتُقام بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويطمح الأخضر في الاستعداد جيدًا والمنافسة على اللقب.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2020، والتي تضم بجانبه منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.



