الأربش: تعرضت لحملة تشويه وصدور حكم نهائي ضد المغردة المسيئة

المواطن - الرياض

قالت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، إن المحكمة قد صدقت على الحكم النهائي في الحق الخاص بتعزير إحدى المغردات اللواتي قدن الهجوم ضدها.

وأضافت كوثر الأربش، أنها تعرضت لحملة كبيرة من التحريض والتشويه والتخوين والسب والاستهزاء بعدد من التغريدات المتواصلة، مشيرة إلى أن الهجوم عليها استمر لمدة عام.

ونوهت إلى أنه قد صدر حكم من المحكمة في الحق العام بإغلاق حساب المغردة التي شنّت الهجوم عليها قبل عدة شهور.

يذكر أن عضو مجلس الشورى كوثر كانت قد توعدت في وقت سابق بملاحقة المتورطات في التشهير بها قضائيًا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.



