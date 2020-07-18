الأرصاد : أتربة مثارة تحد الرؤية على جازان حتى العاشرة

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ، تشمل محافظات الدرب ، و بيش ، و صامطة ، و فرسان .

كما نبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الريث ، والعارضة ، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً – بمشيئة الله -.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، نجران والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



