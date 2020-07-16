الأرصاد تحذر من سحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، تقلبات جوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة.

وأشارت الأرصاد، إلى أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة هي التي تقع على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة.

وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئيًا وقد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وتسجَّل أعلى درجة حرارة في المملكة بالأحساء والدمام وحفر الباطن (46 درجة مئوية)، فيما تسجَّل أدنى درجة حرارة في أبها (20 درجة مئوية).



