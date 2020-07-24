الأرصاد: ذرات الغبار في الرياض غير صحية

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في انفوجرافيك، أن مؤشر ذرات الغبار اليوم الأربعاء في الرياض يشير إلى أنها غير صحية حيث جاءت باللون الأحمر، بينما جاءت مؤشرات جودة الهواء لجميع العناصر الأخرى “أخضر صحي” في ١٢ منطقة وهي: (مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، عسير، جازان، القصيم، الحدود الشمالية ، الباحة ، حائل، الجوف، تبوك).

محطات رصد ومراقبة

ومؤشر جودة الهواء هو طريقة مبسطة للتعريف بحالة جودة الهواء، ويستند على البيانات الواردة من محطات رصد ومراقبة جودة الهواء، حيث يتم تحويل تراكيز الملوثات إلى أرقام بسيطة يمكن أن يفهمها عموم الناس وإظهارها على شكل ألوان محددة، ويعبر دليل جودة الهواء عن ملوثات الهواء الرئيسية.

دلالة ألوان المؤشر

وحسب الأرصاد وحماية البيئة فإن لمؤشر جودة الهواء ٦ ألوان وهي:

⁃ برتقالي – غير صحي للمجموعات الحساسة، إذ تعتبر حالة جودة الهواء متوسطة بتسجيل تجاوز بسيط عن الحدود المسموح بها، وقد يعاني بعض الأفراد ذوي الحساسية من تأثيرات صحية، ولكن على الأغلب لا يتأثر عموم الناس بذلك

⁃ أصفر – معتدل، وتعتبر حالة جودة الهواء مقبولة، وتراكيز جميع ملوثات الهواء ضمن الحدود المسموح بها

⁃ أخضر – صحي، وتعتبر حالة جودة الهواء جيدة جدًا، وتراكيز جميع ملوثات الهواء أدنى من المعايير المسموح بها.

⁃ بُني خطر، وتعتبر حالة جودة الهواء قد وصلت إلى مستويات خطرة على صحة الإنسان.

⁃ بنفسجي – ضار، وتعتبر حالة جودة الهواء غير صحية بتاتًا بتسجيل تجاوز عالٍ جدًا عن الحدود المسموح بها، وفي هذه الحالة من الضروري إطلاق تحذيرات صحية بوجود حالة طارئة، ومن المحتمل أن يتأثر عموم الناس بذلك.

⁃ أحمر – غير صحي، وتعتبر حالة جودة الهواء غير صحية بتسجيل تجاوز هام عن الحدود المسموح بها، وقد يعاني الأفراد من مصابي أمراض الحساسية المزيد من الأعراض الصحية.



