الأرصاد : 4 مناطق أكثر تأثرًا بالموجات الحارة

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الموجات الحارة تتكرر في الصيف، مبينةً أن درجات الحرارة قد ترتفع في مناطق المملكة مع الموجات الحارة في الصيف لتسجل ٥٠ مئوية.

ولفتت في انفوجرافيك عبر حسابها على تويتر إلى أن أربعة مناطق أكثر تأثرًا بالموجات الحارة وهي منطقة مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، الشرقية.

بداية الصيف في السعودية

ووفقًا لنائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، فقد بدأ فصل الصيف بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو 2020م وينتهي في 31 أغسطس 2020م، أما فلكيًا فبدأ فصل الصيف في 20 يونيو وينتهي 22 سبتمبر 2020م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1441 هـ على المملكة -بمشيئة الله- إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية، وذلك على أغلب أرجاء المملكة بمقدار زيادة تصل إلى نصف درجة (+0.5) ويتوقع أعلى ارتفاع على شمال وشمال غرب المملكة بزيادة تصل إلى درجة (+1.0)، فيما تظل الأجزاء الجنوبية الشرقية حول المعدل، فيما يتوقع ألّا يوجد أي تغير في المعدل لدرجة حرارة سطح البحر خلال شهرَي يونيو ويوليو، بينما يتوقع تغير إيجابي (ارتفاع بدرجة الحرارة) في شهر أغسطس على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر والجزء الغربي من الخليج العربي الذي يصل إلى نصف درجة (+0.5)، ويتوقع ارتفاع بأعلى من المعدل كل من خليج عدن وبحر العرب يصل أقصاه إلى درجة ونصف (+1.5) وذلك خلال موسم فصل الصيف.

موجات حر وأمطار

وأضاف الدكتور أيمن، أن توقعات الأمطار تشير خلال فصل الصيف لهذا العام -بمشيئة الله تعالى- إلى احتمالية هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي الموسمي على كل من منطقة جازان، ومنطقة عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، فيما يتوقع أن تكون الأمطار حول المعدل على باقي مناطق المملكة.

ونبّه الدكتور أيمن من احتمالية وجود بعض الحالات المتطرفة مثل موجات الحر أو الأمطار الغزيرة، علمًا بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تقوم برصد عناصر الطقس ونشرها بشكل آني على مدار الساعة.

فواكه تشتهر صيفًا

من أشهر الفواكه التي تنتشر وتشتهر في الصيف هي:

⁃ التوت وتحتوي على اثنين من مضادات الأكسدة القوية التي قد تقي من أمراض السرطان والقلب، هما: كيرسيتين والانثوسيانين.

⁃ البطيخ، ويشكل الماء نحو 92 في المائة من تلك الفاكهة الصيفية الشهية، ما قد يساعد في الحفاظ على الرشاقة، وهي سمة لكافة الأطعمة الغنية بالمياه؛ لأنها تشعرنا بالشبع لدى تناول القليل منها.

⁃ الفراولة وهي غنية بفيتامين “سي” و”الألياف” ومضادات الأكسدة كالكيرستين، وهي مادة طبيعية مضادة للالتهابات وحمض إيلاجيك المضاد للسموم.

⁃ الخوخ والبرقوق، وتتميز هذه الفواكه بمركبات قد تساعد بمحاربة “متلازمة الأيض” – مجموعة من عوامل الخطر التي قد تزيد من احتمالات الإصابة بداء السكري، النوبات القلبية والسكتة الدماغية.