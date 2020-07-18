الأزمة مستمرة .. سيتين يُغضب ميسي بتصريح ناري

المواطن - محمد سمعه

أغضب المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعدما علّق على تصريحاته التي أعرب فيها عن ضيقه مما يحدث للبارشا عقب خسارة لقب الدوري الإسباني.

وقال سيتين في المؤتمر الصحافي قبل مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس المقرر إقامتها غدًا الأحد: ” لا اعتقد أن ميسي يقصدني بحديثه الغاضب الذي قاله بعد مباراة أوساسونا، عامة هي أشياء تحدث بشكل يومي، ولن تستطيعون إقناعي بأن الوضع كارثي فنحن نستحق الفوز في العديد من المباريات”.

سيتين لا يفكر في مغادرة برشلونة

وتابع سيتين: ” حقيقة لا أفكر في مغادرة برشلونة، ولكن إذا غادرت سأفعل الأمر بكل هدوء، ولكن حتى الآن أنا سعيد بتواجدي في برشلونة، ومن الطبيعي أن نقلق حول هذا الأمر”.

من ناحية أخرى، حسم مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، أمس الجمعة، مصير المدرب الإسباني كيكي سيتين مع الفريق الكروي الأول بـ البارشا، وذلك بعد خسارة لقب الدوري الإسباني أمس الخميس لمصلحة فريق ريال مدريد.

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية: إن مجلس إدارة نادي برشلونة، استقر على الإبقاء على كيكي سيتين، وذلك قبل مواجهة نابولي الإيطالي في أغسطس المقبل ضمن مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يُراقب نجم مانشستر سيتي

من ناحية أخرى، يُفكر نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة في ضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل، وذلك بعد خسارة لقب الدوري الإسباني أول أمس الخميس لمصلحة ريال مدريد.

وذكر موقع LE 10 Sport الفرنسي أن نادي برشلونة مهتم وبقوة بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى نادي برشلونة استعداده التام للتفريط في اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان من أجل استخدام مال الصفقة، لضم اللاعب بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

ورغم أن عقد بيرناردو سيلفا سينتهي مع نادي مانشستر سيتي في عام 2025، لكن نادي برشلونة سيحاول التواصل مع وكيل أعمال اللاعبين، البرتغالي خورخي مينديز لحسم صفقة بيرناردو سيلفا للنادي الكتالوني.

وكان بيرناردو سيلفا انضم لـ مانشستر سيتي قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي، ونجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2018/ 2019، قبل اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه.



