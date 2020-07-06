الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع

المواطن - واس

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع مغاير لمؤشرات الإغلاق في جلسات التداول الأسبوع الماضي.

وسجل المؤشر داو جونز الصناعي في نهاية جلسة التداول ارتفاعاً 459.47 نقطة، أو 1.78 في المئة، إلى 26287.03 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندر آند بورز 500 القياسي 49.71 نقطة، أو 1.59 في المئة، ليغلق عند 3179.72 نقطة.

وأنهى المؤشر ناسداك المجمع تداولاته مرتفعاً 226.02 نقطة، أو 2.21 في المئة، إلى 10433.65 نقطة.