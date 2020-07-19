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الأهلي يستهدف تجديد عقود 4 لاعبين
لضمان استمرارهم مع الفريق

الأهلي يستهدف تجديد عقود 4 لاعبين

2020/07/20
الساعة 1:06 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يستهدف تجديد عقود 4 لاعبين ياسر المسيليم
المواطن - مروة نبيل
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1 الأهلي يسعى لتجديد عقود لاعبيه:
1.1 الأهلي يُعاني:

تستهدف إدارة النادي الأهلي تجديد عقد 4 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية؛ لضمان استمرارهم في صفوفه.

الأهلي يسعى لتجديد عقود لاعبيه:

وأوضح مسؤول في النادي الأهلي لـ”الاقتصادية”، أن المفاوضات مستمرة مع الرباعي محمد العويس، عبدالرحمن غريب، ياسر المسيليم، سلمان المؤشر، والتفاوض جاري الآن مع الأخيرين لتجديد عقديهما بعد دخولهما الفترة الحرة.

وقال: “عقد العويس يبقى على نهايته عامان كاملان، أما غريب فباقي في عقده ما يقارب ثلاثة أعوام، وبالنسبة لياسر المسيليم، والمؤشر ما زالت الاجتماعات قائمة معهما للوصول إلى اتفاق نهائي”.

وشدد المسؤول في النادي الأهلي على أن المسيليم والمؤشر يرغبان في الاستمرار مع الراقي خلال الفترة المقبلة، في حالة تسلمهما مستحقاتهم المالية المتبقية لهما والمقدرة بخمسة ملايين ريال.

الأهلي يُعاني:

وتخشى جماهير النادي الأهلي من رحيل أي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعدما فشلت الإدارة في تجديد عقد النجم عبدالفتاح عسيري الذي وقع رسميًّا لنادي النصر، بجانب وجود أزمات مالية.

وطالبت الجماهير مؤخرًا عبر “تويتر” برحيل الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي؛ بسبب تردي أوضاع الفريق الأول وعدم استقراره مع اتجاه بعض اللاعبين للرحيل مثل سلمان المؤشر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).




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