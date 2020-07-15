الأهلي يسقط بفخ التعادل أمام جدة وديًّا

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي جدة، اليوم الأربعاء في لقاء ودي، في إطار استعدادات الأهلي لاستئناف النشاط الرياضي والمباريات في الرابع من أغسطس المقبل.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل الأهلي، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السوري عمر السومة، بالدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وأنهى الراقي الشوط الأول بالتقدم على فريق جدة بهدف دون رد.

تعادل مخيب لـ الأهلي ضد جدة:

وفي الشوط الثاني من المباراة، تراجع أداء الأهلي مما أعطى الفرصة لفريق جدة، للبحث عن تسجيل الهدف الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني نجح فريق جدة في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الثالثة والخمسين،

ولم تتغير نتيجة المباراة لينتهي اللقاء الودي بالتعادل بين الأهلي وجدة، بهدف لكل فريق.

النصر يُفاوض نجم الأهلي:

وفي سياق آخر، قيل: إن إدارة النصر، ستقدم عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”.

وعلى الفور طالب الجمهور الأهلاوي، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة لعسيري قبل انتقاله إلى النصر كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويكند المقبل!!.. قضي الأمر”.

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”.



