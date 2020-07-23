الأهلي يطلب لاعبَين من النصر لتعويض رحيل عسيري

المواطن - محمد سمعه

كشفت إدارة النادي الأهلي عن طلبها من إدارة نادي النصر، وذلك من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري المنتقل حديثًا لأصفر العاصمة يوم الجمعة الماضية.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الأهلي طلبت من إدارة النصر، التنازل عن خدمات اللاعبين “صالح العباس وسامي النجعي” وذلك في مقابل التنازل عن المدة المتبقية للاعب عبدالفتاح عسيري.

ويلعب صالح العباس حاليًا مع نادي أبها على سبيل الإعارة من النصر، بينما يلعب سامي النجعي مع ضمك على سبيل الإعارة من أصفر العاصمة.

الأهلي يطلب 8 ملايين ريال والنصر لا يُرحب

وكان عبدالفتاح عسيري انضم لـ النصر قادمًا من الأهلي، وقالت تقارير صحافية إن الأهلي سيبيع المدة المتبقية من عقد عسيري للنصر مقابل 8 ملايين ريال وهو ما رفضه العالمي.

الاتحاد يُراقب هدف الأهلي

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد عرض على سامي النجعي لاعب النصر المُعار إلى ضمك عقدًا مدته 4 سنوات مقابل راتب سنوي قدره 3 ملايين ريال سنويًا.

وسيكون العرض مناسبًا للاعب سامي النجعي، حيث سيرحب بالانضمام لـ الاتحاد لصعوبة التواجد في التشكيل الأساسي لنادي النصر بسبب وجود البرازيلي بيتروس وعبدالله الخيبري وعبدالمجيد الصليهم في منطقة خط الوسط.

ويتبقى لـ سامي النجعي موسم واحد في عقده الحالي مع نادي النصر.



