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الأهلي يُخيب الآمال بتعادل ودي مع العين
قبل عودة المباريات والنشاط الرياضي

الأهلي يُخيب الآمال بتعادل ودي مع العين

2020/07/18
الساعة 11:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الأهلي يُخيب الآمال بتعادل ودي مع العين مباراة الأهلي ضد العين
المواطن - محمد سمعه
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1 العين يُحرج الأهلي:
2 جستنيه يُحرض الأهلي على الشكوى:

سقط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اليوم السبت، في فخ التعادل بنتيجة هدف لكل فريق ضد نادي العين في مباراة ودية، وذلك استعدادًا لاستئناف المباريات والنشاط الرياضي في الـ4 من أغسطس المقبل.

وكان الأهلي تقدم في الشوط الأول بهدف عبر اللاعب عبدالله حسون بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

العين يُحرج الأهلي:

وفي الشوط الثاني، نجح نادي العين في إحراز هدف التعادل، لتنتهي المباراة الودية بتعادل الفريقين؛ مما سبب القلق لجماهير الأهلي حول قدرة الفريق على إنهاء الموسم بشكل جيد، خاصة أن الراقي يُنافس حاليًّا على لقبي دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك.

الأهلي ضد العين
جانب من مباراة الأهلي ضد العين

وفي وقت سابق، أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه الجدل عبر “تويتر”، وذلك أن كتب تغريدة غامضة ألمح بها لكواليس صفقة تعاقد النصر مع اللاعب عبدالفتاح عسيري، ومسترجعًا بعضًا من أجزاء حديثه مع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل.

جستنيه يُحرض الأهلي على الشكوى:

وكتب جستنيه اليوم السبت عبر “تويتر”: “بعدما ورط ناديه وبلسانه اعترف ووقع في المحظور، هل يا ترى إدارة النادي المتضرر ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي؟! خاصة وأنه كما ذكر صديق الصباح أنها تملك أدلة تُدين بها ذلك النادي، الذي ورطه أحد المحسوبين على إعلامه، وتضيف اعترافه ضمن مجموعة ما لديها من إثباتات، ورط ولا ما ورط”.

وكان جستنيه تحدث في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع عبر قناة 24 الرياضية يوم 12 يوليو الجاري، وأكد أنه لم يذكر اسم عبدالفتاح عسيري بعدما ترددت شائعات حول اهتمام الاتحاد بضمه، مضيفًا أن عبدالعزيز المريسل هو من وقع بلسانه وأكد على وجود مفاوضات من النصر لضم نجم الأهلي.

وكان المغردون تداولوا فيديو للمريسل وهو يتحدث عن تفاصيل صفقة النصر وعسيري، حيث أكدوا أنه من خلال طريقة كلامه، وضح عليه علامات “زلة اللسان” والتردد كثيرًا قبل التحدث.




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