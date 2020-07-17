الأهلي يُفكر في رد المفاجأة لـ النصر بضم هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

لا تزال أصداء انتقال اللاعب عبدالفتاح عسيري من الأهلي لـ النصر مستمرة، حيث لم تنجح إدارة الراقي في إقناع اللاعب بتجديد عقده مع الأهلي عقب دخوله الفترة الحرة، حيث قرر الانضمام للعالمي ولمدة 3 مواسم.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن الأهلي يفكر في رد المفاجأة لنادي النصر، بالتفاوض مع المدافع عمر هوساوي لاعب النصر لضمه إلى الراقي بالفترة المقبلة.

الأهلي يُفاوض هوساوي:

وذكر الإعلامي متعب بن عبدالله عبر حسابه في “تويتر” للناقد الرياضي أحمد الشمراني: “معلومة لك، دخل الأهلي في مفاوضات مع عمر هوساوي لاعب النصر وكانت مفاوضات “تحت الطاولة” وتم تقديم عرض مُغري للاعب من أجل كسب خدماته، ووقتها علمت إدارة النصر بذلك، ولم يحدث أي أمر أو طرح فيه اتهام من قبل إعلام النصر للأهلي؛ لأن الاحترام متبادل بين الناديين”.

وفي وقت سابق، علّق عبدالعزيز بغلف، عضو شرف نادي النصر، على انضمام عبدالفتاح عسيري للعالمي قادمًا من النادي الأهلي.

وكتب بغلف عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مرحبًا بالنجم عبدالفتاح عسيري في معقل العالميين، كل الشكر للداعم الكبير ولإدارة العالمي، وإن شاء الله تُوفق الإدارة في شراء المدة المتبقية من العقد، نبغي علاقة النصر بشقيقه الأهلي، علاقة مميزة ومتينة”.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة 24 الرياضية في حسابه في “تويتر” أن “عسيري وقع مع نادي النصر، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة مع الأهلي”.

تفاصيل عرض النصر لضم نجم الأهلي السابق: وقيل: إن إدارة النصر ستقدم عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ“عكاظ”. وطالب الجمهور الأهلاوي سابقًا قبل رحيل عبدالفتاح عسيري، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة للاعب كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق. وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة. وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويك إند المقبل!!.. قضي الأمر”.



