الإمارات تُطلق مسبار الأمل لاستكشاف المريخ

المواطن - متابعة

أطلقت الإمارات الصاروخ “إتش 2 إيه” الذي يحمل مسبار الأمل في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.

وبدأت الاستعدادات منذ صباح يوم أمس الأحد لانطلاق مسبار الأمل من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، وذلك في أول مهمة عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

وجرى نقل صاروخ الإطلاق الذي يحمل مسبار الأمل إلى منصة الإطلاق بعد إخراجه من مبنى التجهيز ثم تم وضعه على منصة الإطلاق بقاعدة مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان والقيام بإجراء الفحوصات النهائية له والتحقق من الظروف التشغيلية لمركبة الإطلاق وأنظمة التتبع والتحكم والظروف الجوية.

وأوضح عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أنه بعد نحو 28 يومًا من الإطلاق سيتم استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ، حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.

أول مشروع عربي وإسلامي:

ويتوج مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل أول مشروع عربي وإسلامي لدراسة الكوكب الأحمر جهدًا علميًّا شارك فيه 200 مهندس ومهندسة من أبناء وبنات الإمارات على مدى الأعوام الستة السابقة، وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ومن المخطط أن يصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.



